Ederson é flagrado usando suposta substância polêmica após título do City; veja vídeo

As comemorações dos jogadores do Manchester City após a conquista da tríplice coroa viralizaram nas redes sociais nos últimos dias.



Além das brincadeiras do elenco campeão europeu, uma situação polêmica envolvendo o goleiro Ederson teve grande repercussão na Europa.

Segundo a imprensa britânica, em um dos vídeos em que Jack Grealish aparece pedindo para que Bernardo Silva continue na equipe (meia português é alvo de clubes como Barcelona e PSG), o goleiro brasileiro foi flagrado supostamente consumindo snus. Veja o vídeo:

"Please don't go"



Jack Grealish begging Bernardo Silva to stay pic.twitter.com/aJJbZAYTuR