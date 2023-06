Luka Modric evita comentar sobre aposentadoria e foca na Liga das Nações: 'Falaremos quando terminar'

Craque da seleção croata e um dos astros do Real Madrid, o meio-campista Luka Modric já tomou uma decisão quanto à sequência de sua carreira como jogador profissional. Ele, em entrevista coletiva, no entanto, despistou sobre o tema e preferiu deixar o foco nos compromissos da Croácia no futebol europeu.

"Poderemos conversar sobre como continuarei minha carreira depois disso. Tomei uma decisão, mas falaremos sobre isso quando a Liga das Nações terminar", disse Modric.

"Estou focado nesta Liga das Nações. Só quero pensar nos jogos e não falar em mais nada. Estamos aqui para ganhar o título e não pensamos em voltar para casa. Temos um boa chance de vencer. Estamos em busca de um ótimo resultado aqui", completou.

A Croácia está na semifinal da Liga das Nações contra a Holanda e irá disputar a vaga na final nesta quarta-feira (14), a partir das 15h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã.

Modric também encara pressão sobre seu futuro no Real Madrid, já que tem contrato apenas até o fim deste mês e não descartou aposentadoria ao fim do vínculo. Jogador e clube têm conversas por renovação, e o mais provável é um novo acordo para manutenção.