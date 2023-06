Jogadora afirma que atletas da seleção sueca precisaram mostrar genitais antes do Mundial de 2011

Nilla Fischer, um dos principais nomes do futebol feminino da Suécia lançou recentemente sua autobiografia e assustou com uma revelação sobre os bastidores da seleção. De acordo com a jogadora, atletas do grupo que disputaria a Copa do Mundo de 2011 precisaram raspar e mostrar as partes íntimas para um médico homem.

O procedimento pré-torneio tinha como objetivo comprovar um elenco formado 100% por mulheres devido à suspeita da Fifa de que algumas seleções planejavam levar para o mundial homens disfarçados.

Apesar disso, o método escolhido partiu da própria Associação Sueca de Futebol, o que teria gerado certo desconforto no grupo. Em 2011, a Suécia terminou a Copa do Mundo na terceira colocação, batendo a França pelo placar de 2 a 1. A seleção japonesa foi a grande campeã ao vencer os Estados Unidos nos pênaltis.

As suecas vão estar presentes na edição do Mundial deste ano. O torneio será disputado entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, em dois países diferentes, Austrália e Nova Zelândia. A Suécia está no Grupo G, ao lado de África do Sul, Itália e Argentina.