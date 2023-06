Maracanã cheio na Libertadores

O Flamengo vai contar novamente com bom público no Maracanã em jogo da Libertadores. Isso porque não há mais ingressos para o setor Norte para a partida contra o Aucas, válida pela última rodada da fase de grupos, que acontecerá no dia 28 de junho, às 21h30. A informação foi dada inicialmente pelo Coluna do Fla, e confirmada pelo MEIA HORA.

A comercialização de entradas para o público geral teve início ontem, e tem ingressos a partir de R$ 50 reais (meia-entrada). Os pontos de troca, de venda física, além das gratuidades, serão abertos no dia 26, a partir das 10h.