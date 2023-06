Capasso tem lesão diagnosticada

O Vasco terá mais um desfalque para os próximos jogos. O zagueiro Manuel Capasso teve uma lesão detectada no seu músculo posterior da coxa direita e não deve jogar pelo Cruzmaltino nesse mês. As informações são do jornal Lance.

A contusão de Capasso aconteceu no início do segundo tempo da partida contra o Internacional no último domingo, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lesão do argentino ligou um alerta no Vasco, sabendo que Miranda e Robson Bambu, reservas imediatos na zaga do Cruzmaltino, não agradam à comissão técnica. Sabendo disso, uma busca por um zagueiro no mercado não está descartada.