Durante a entrevista coletiva de ontem, Rodrygo foi questionado sobre a possibilidade da CBF de esperar por Carlo Ancelotti até 2024.

"É uma pergunta difícil, não sei o que falaria agora, no momento. Claro, a gente quer ter o treinador fixo o mais rápido possível, mas acho que a gente tem que se adaptar com as adversidades, com o que tem no momento. Nosso treinador é o Ramon (Menezes), e temos que respeitá-lo. Se vier outro treinador, tiver que esperar, vamos ter que nos adaptar. Acredito que o presidente fará a reunião com todo mundo. É aguentar, vamos ver e o que for melhor vai ser decidido", disse o atacante do Real Madrid.