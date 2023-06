Na Seleção, Vini Jr promete luta contra racismo: 'Seguir firme por aqueles sem chance de lutar'

O movimento de Vini Jr nas redes sociais contra os ataques racistas que vem sofrendo é apenas o começo. Em pronunciamento nesta quinta-feira (15), o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira prometeu que irá lutar contra o racismo e aproveitou para agradecer pelas mensagens de apoio que recebeu no último mês.

"Venho aqui agradecer a todos que estiveram comigo desde o episódio que aconteceu no último jogo contra o Valencia, que estão comigo me dando força para eu seguir nessa batalha. Era necessário ter alguém para seguir firme e cada vez mais diminuir (o racismo). Eu quero seguir pelos jovens e todas as pessoas que sofrem e não têm a mesma voz que eu", afirmou.







O novo movimento de Vini Jr na luta contra o racismo acontece após ele se encontrar com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que visitou a concentração da seleção brasileira em Barcelona, na Espanha. Além de prometer ações antirracistas, o dirigente pretende incluir Vini Jr num comitê de jogadores a ser criado para ajudar a entidade no combate à discriminação racial.



"Uma vez dei entrevista falando que queria que todos os brasileiros torcessem por mim, acho que estou cada vez mais perto disso. Fico feliz, cada vez mais vou seguir firme por aqueles que não têm oportunidade de lutar. Hoje tenho a força para lutar por um assunto muito importante. Quero agradecer a todos vocês e vamos seguir juntos até o final", completou Vini Jr, que não respondeu a perguntas dos jornalistas.



O atacante será titular na partida de sábado (17), às 16h30 (de Brasília) contra Guiné, na Espanha. Esse será o primeiro amistoso da seleção brasileira, que também enfrentará Senegal na terça-feira, às 16h em Portugal.