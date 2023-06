Com inspiração na equipe feminina, Barcelona apresenta a camisa para a temporada 2023/24

Nesta quinta-feira, 15, o Barcelona lançou a camisa que será usada na temporada 2023/24. A peça leva as cores azul e grená e conta com um losango sublimado acima do escudo, que representa a primeira equipe feminina do clube a disputar uma partia de futebol no Camp Nou, estádio do Barça.





"Assim, a nova camisa pretende comemorar esse acontecimento histórico e será apresentada na quinta-feira, dia 15 de junho, com o conceito 'Aqui, para liderar o caminho'. O emblema inspira-se no espírito daquelas mulheres pioneiras que se reuniram em 1970 e jogaram uma partida de futebol feminino no estádio. Eles lideraram pelo exemplo, estabeleceram um precedente, provando serem pioneiros e abrindo caminho para as gerações futuras", diz um trecho da nota oficial do Barcelona.

Nova camisa do Barcelona Foto: Divulgação/Twitter @FCBarcelona

Como pode ser visto nas fotos, a camisa conta com menos listras em relação a da temporada anterior. Além disso, as mangas da nova peça estão nas cores grená.