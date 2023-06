Ex-jogador do Barcelona indica time ideal a Neymar: 'Voltaria a jogar com alegria'

Apesar de ter contrato com o PSG até o junho de 2027, Neymar pode não permanecer na França para a próxima temporada. E para ajudar nessa possível indefinição, o ex-lateral Adriano indicou o Barcelona como destino ideal do craque brasileiro. Os dois jogaram juntos no clube espanhol entre 2013 e 2016.

"Eu acho que essa é a expectativa que temos, de poder vê-lo jogar novamente no Barça. Seria algo importante na carreira dele poder voltar ao clube. Eu vejo que seria algo positivo. Veríamos o Neymar novamente jogando com alegria", disse em entrevista à "ESNP".

Sobre adaptação, Adriano acredita que Neymar se encaixaria em qualquer lugar, até no futebol inglês. No entanto, de acordo com ele, a melhor opção seria o Barcelona, tendo em vista que o craque já conhece o clube e é querido por lá.

"Pela qualidade dele, se encaixa em qualquer grande clube. Isso não temos dúvida [...]. Na Inglaterra, ele vai ter que se adaptar ao idioma, o dia a dia do clube e da cidade, então eu acho que isso tudo ele tem colocado na balança para poder tomar uma decisão", disse.

"Eu falo mais pelo ambiente. Ele já conhece o clube (Barcelona), já esteve lá, fez grandes temporadas no clube, é um jogador querido dentro do clube, na cidade. Mais pelo fato de adaptação, ali (Barça) ele já conhece, não tem muito ao que se adaptar, só aos treinamentos mesmo", concluiu.