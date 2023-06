Empresário revela que Germán Cano foi oferecido para clube da Série B: 'Não conheciam ele'

Rio - Germán Cano, de 35 anos, é o maior artilheiro do futebol brasileiro em 2023, posto que já ocupou no ano passado. Porém, antes de desembarcar no Rio para defender o Vasco e depois trocar o Cruz-Maltino pelo Fluminense, o goleador foi oferecido ao Avaí. Na ocasião, o clube catarinense estava disputando a Série A, mas não houve negociação.

"Não sabiam quem era o jogador. Ele estava como artilheiro do Campeonato Colombiano pelo Independiente Medellin. Eu falei: "mandem alguém para observar o cara lá". Eu joguei na Colômbia e joguei aqui, sou brasileiro, eu conheço as duas culturas, e nós somos muito parecidos. Eu ofereci, eles não conheciam, eu disse para pegar o avião, ir olhar de perto, ver treinar, conhecer o atleta. Eu acredito nessa forma de contratar. Os caras querem ficar no computador vendo números, não é assim. Passou um ano disso e ele bateu no Vasco", afirmou o Anderson Da Silva em entrevista ao podcast Bola Santa.

Cano fez muito sucesso no futebol colombiano antes de chegar ao Vasco em 2020. Naquela temporada e no ano seguinte foi o maior goleador do Cruz-Maltino. No entanto, Cano vive seu melhor momento no Fluminense, tendo sido bicampeão do Carioca em 2022 e 2023.