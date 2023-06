Felipão não descarta retorno como técnico, mas fecha portas para o futebol brasileiro

Histórico treinador do futebol brasileiro, Luiz Felipe Scolari se aposentou em 2022 e passou a exercer o cargo de diretor-técnico do Athletico-PR. Mesmo após largar a função à beira do gramado, o pentacampeão com a Seleção, em entrevista ao site "ge", deixou aberta a possibilidade de voltar a dirigir uma equipe, contanto que não seja no futebol brasileiro.

"Sempre disse que não vou ser mais treinador no Brasil. A Arábia Saudita está pagando muito bem. Não sei, vou pensar", disse.

No último mês, Felipão revelou que recebeu ótima proposta financeira para voltar a ser técnico, e o "Estadão" confirmou que tal contato foi feito por uma seleção do Oriente Médio. No caso dos sauditas, a liga local conta com aporte do governo e craques do futebol europeu, como Cristiano Ronaldo e Benzema.

"Por enquanto não, vou ficar aqui. Quem sabe tendo uma oportunidade muito grande, com valores muito diferentes, que eu vá pensar", disse Felipão, sobre a oportunidade de trabalhar no campeonato.

A última temporada de Luiz Felipe Scolari como técnico deu ao Athletico-PR o vice da Libertadores e a sexta posição no Campeonato Brasileiro.