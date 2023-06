Com gol no fim, Espanha vence a Itália e se classifica para a final da Liga das Nações

A Espanha é a segunda classificada para a decisão da Liga das Nações. Com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, a Fúria venceu a Itália por 2 a 1, nesta quinta-feira, e garantiu vaga na final da competição. O clássico do Velho Continente aconteceu no FC Twente Stadion, em Enschede, na Holanda.

A adversária da Espanha na decisão será a Croácia, que despachou a a seleção holandesa na fase semifinal. A partida acontecerá no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília), no Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda.

Já a Itália enfrentará a Laranja Mecânica na disputa pelo terceiro lugar. Este jogo também acontecerá no domingo, mas às 10h (de Brasília), no FC Twente Stadion.

OS GOLS DO JOGO

A partida começou agitada em Enschede. A zaga espanhola vacilou cedo, a Espanha não perdoou e logo abriu o placar. Aos três minutos, Yeremi Pino desarmou Bonucci na entrada da área, avançou e bateu no canto, sem qualquer chance de defesa para Donnarumma.

A resposta da Azzurra veio menos de dez minutos depois. Jorginho descolou ótimo passe para Zaniolo, que bateu cruzado. A bola desviou em Le Normand, e o arbitro assinalou o pênalti. Immobile foi para a cobrança e deixou tudo igual no marcador.

Na marca dos 21 minutos, a Itália até chegou a balançar as redes, com Frattesi, mas o VAR reviu o lance e sinalizou o impedimento do meio-campista.

Melhor para a Espanha, que se manteve viva no jogo e garantiu a classificação na reta final. Aos 43 minutos da etapa complementar, Rodrigo finalizou da entrada da área, a bola desviou em dois jogadores italianos e caiu nos pés de Joselu, que completou.