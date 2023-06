Atenção especial com Gabigol

O Flamengo não pôde contar com Gabigol e Matheus França no treino com bola realizado na manhã de ontem, no Ninho do Urubu. A dupla fez tratamento para problemas musculares e não foi a campo para participar das atividades com o restante do elenco. A informação é do GE.

Recentemente, Gabigol desfalcou o Flamengo em dois jogos importantes: os clássicos com o Fluminense, pela Copa do Brasil, e o Vasco, pelo Brasileirão. O atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda e retornou na partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, no último domingo, quando atuou apenas 45 minutos.