Alisson deixa treino da Seleção com dedo lesionado e pode ser desfalque em amistoso

Espanha - A seleção brasileira pode ter um desfalque de última hora para o amistoso contra Guiné, neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), em Barcelona. O goleiro Alisson deixou o treino desta sexta (16) com o dedo machucado e virou dúvida para a partida.



Alisson sentiu o quinto dedo da mão esquerda ao fazer uma defesa e deixou a atividade acompanhado pelo médico Rodrigo Lasmar. Caso não tenha condições de jogo, ele será substituído por Weverton, já que Ederson se apresentou depois dos demais jogadores por conta do título do City na Liga dos Campeões e tem treinado separado.



Fora isso, a escalação do Brasil já está praticamente definida para o duelo. O time deve ir a campo com Alisson (Weverton), Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.



Além do amistoso contra Guiné, a seleção brasileira também enfrentará Senegal, Senegal, na próxima terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no José Alvalade, estádio do Sporting, em Lisboa.