West Ham anuncia a saída de meia ex-Fluminense que interessa ao Vasco

O West Ham anunciou, na tarde desta sexta-feira, a saída do argentino Manuel Lanzini. O meio-campista de 30 anos deixa o clube londrino após conquistar a Conference League, primeiro título dos Hammers em mais de duas décadas. O contrato, que expirará no fim de junho, não será renovado pelo jogador.



"Manuel Lanzini deixará o Olímpico de Londres quando o seu contrato expirar, no próximo dia 30 de junho. O argentino se juntou aos Hammers por empréstimo em 2015 e ficou em definitivo, tornando-se um ídolo de muitos torcedores. O West Ham agradece por seu trabalho e comprometimento durante a carreira conosco e deseja apenas o melhor em seu futuro", disse o clube em nota oficial.

Em oito temporadas, o argentino atuou em 226 partidas, marcando 32 gols e anotando 28 assistências no período. Antes, já havia passado pelo Fluminense, construindo uma curta carreira com 33 jogos, balançando as redes em três oportunidades. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, Lanzini é alvo do Vasco para esta janela do inverno brasileiro.

We have issued the Club's Retain List of players at the end of the 2022/23 season. — West Ham United (@WestHam) June 16, 2023

Além de Lanzini, outros cinco jogadores, do plantel de desenvolvimento, não seguirão com os Hammers para 2023-24: Odubeko, Oko-Flex, Kinnear, Falase e Baptiste.