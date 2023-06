Barreto, ex-Botafogo, comemora acesso na Bélgica e revela desejo de jogar a Liga dos Campeões

Ex-jogador do Botafogo, o volante Barreto comemorou o terceiro acesso na carreira ao conquistar o título da Challenger Pro League, a segunda divisão da Bélgica, pelo RWD Molenbeek, clube que também é gerido pelo empresário estadunidense John Textor. Em entrevista ao site "ge", o meio-campista contou a receita para mais uma boa campanha e revelou o sonho de disputar uma edição de Liga dos Campeões.

"O segredo, na verdade, seria muito trabalho e constância. Nesses acessos que conquistei, sempre tivemos grupo de jogadores muito bons. Talvez acima da média na competição. Por isso, veio o título", disse Barreto.

Pelo RWD Molenbeek, Barreto disputou 22 dos 32 jogos na Challenger Pro League e marcou um gol. Ele comemorou a rápida adaptação em sua primeira experiência fora do Brasil e destacou a realização no futebol europeu.

"Tem um sabor especial porque já na primeira oportunidade aqui, pude levantar um título e, mais ainda, por estar com a minha família. Quando cheguei aqui, fui bem recebido pelo pessoal belga. No time tem muitas nacionalidades, então, a gente acaba falando várias línguas no dia a dia: inglês, francês, espanhol, italiano", contou.

Barreto foi campeão da Série B de 2021 pelo Botafogo, iniciou a temporada seguinte no elenco comandado por Luís Castro, mas foi cedido na barca de atletas do Glorioso que reforçou o clube belga. O volante afirmou ter desejo de voltar a vestir a camisa alvinegra no futuro, mas pontuou seu próximo sonho.

"O Botafogo é a equipe que mais me gerou imagem no cenário nacional. E tenho o desejo sim de voltar. Hoje talvez os desejos do clube e da minha carreira estão se separando aos poucos. Mas quem sabe mais para frente a gente volta a estar no mesmo objetivo e acabe tendo um retorno", comentou.

"O meu sonho agora como jogador é disputar uma Champions League e eu sei que esta meta já esteve mais longe", concluiu.

Com contrato a expirar com a equipe belga, Barreto tem interesse em continuar na Europa, mas, de acordo com a publicação, recebeu sondagens de clubes das Séries A e B do Brasileirão. Além do acesso com o Botafogo, o volante também participou da campanha que levou o Bragantino à elite, em 2019.