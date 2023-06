Ibrahimovic posta texto de despedida do futebol: 'Espero ter deixado novos Zlatans'

O ex-atacante do Milan Zlatan Ibrahimovic, recém aposentado do futebol, publicou um texto de despedida nesta sexta-feira (16). Na publicação, o sueco reflete sobre suas origens e sua trajetória no futebol, e afirma ter a esperança de ter deixado "outros Zlatans" pelo mundo.

"Começou com um sonho. Um sonho que se tornou possível o impossível. Eu nasci em Malmo. Cresci em Amsterdã. Me tornei mais sábio em Turim. Virei um leão em Barcelona. Fui criado em Milão e ganhei novas perspectivas em Paris. Ganhei ritmo em Manchester e me diverti um pouco em Los Angeles. E finalmente encontrei a paz em minha nova pátria em Milão", iniciou Ibrahimovic.

"Sou feito por vocês. E o legado que espero deixar são todos os novos Zlatans feitos por mim. Todos aqueles que têm o coração de um leão. Todos aqueles que têm o fogo ardente em seus olhos. Todos aqueles que realmente entendem que o impossível é nada. Obrigado por tudo. Mino [Raiola], nós conseguimos! A caminhada chegou ao fim. Foi uma jornada maravilhosa, tenho saudades.", concluiu.

Ibrahimovic é um dos principais e mais populares jogadores de futebol nos últimos anos. O atacante é cria do Malmö, da Suécia, e também vestiu as camisas do Ajax, da Juventus, da Inter de Milão, do Barcelona, do PSG, do Manchester United, do Los Angeles Galaxy, além do próprio Milan.

Nesta temporada, ele sofreu com problemas físicos. Assim, disputou apenas quatro partidas com a camisa do Milan e marcou um gol.