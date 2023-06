Vini Jr entra na lista de históricos jogadores que vestiram camisa 10 da Seleção

A CBF confirmou que Vini Jr usará a camisa 10 da Seleção nos amistosos desta data Fifa, contra Guiné e Senegal. Dessa forma, o jovem atacante, de apenas 22 anos, entra na lista de jogadores históricos que já usaram o número com a Amarelinha.

No século passado, vale lembrar nomes como Jair Rosa Pinto, Pinga, Pelé, Rivellino, Zico, Raí e Rivaldo. Todos, aliás, vestiram a 10 em Copas do Mundo pela seleção brasileira.

Da virada do século até aqui, além de Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká também usaram o número. A partir de 2013, Neymar trocou com o Oscar e assumiu a 10 do Brasil.

Desde então, o número pertence ao atacante, que hoje joga no PSG. No entanto, como ainda se recupera de lesão, ele não pôde ser convocado para a Seleção em 2023, o que deixou, no momento, o número sem um dono.

Concorrência pela 10

Assim, no primeiro e único compromisso do Brasil após a Copa do Mundo do Catar, em março, contra Marrocos, Rodrygo herdou a 10. Aliás, o jogo foi cercado de simbolismo, já que também foi o primeiro após a morte do Rei Pelé. Cria do Santos, o "Rayo" nunca escondeu que gosta do número.

Naquela ocasião, Vinícius Júnior vestiu a 11. Nesta data Fifa, houve uma troca. Vini passa a ser o 10, enquanto Rodrygo será o camisa 11.

Os dois, inclusive, são os principais cotados para herdar o número após a aposentadoria de Neymar da Seleção. Companheiros de Real Madrid, Vinícius e Rodrygo já ganharam todos os títulos possíveis time merengue e surgem como as principais esperanças para o sistema ofensivo da Seleção no ciclo para a próxima Copa do Mundo.

O Brasil enfrenta Guiné neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, casa do Espanyol.