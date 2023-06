Inglaterra goleia Malta e segue 100% nas Eliminatórias da Euro

Nesta sexta-feira, 16, a Inglaterra venceu Malta por 4 a 0 no Inglaterra e Malta se enfrentaram no Estádio Nacional de Ta' Qali, em partida válida pela terceira rodada do Grupo C das Eliminatórias da Euro. Apap (contra), Trent Alexander-Arnold, Harry Kane e Callum Wilson marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, a seleção inglesa chegou aos nove pontos e disparou na liderança do grupo. Já Malta segue na lanterna, quinta colocação, sem nenhum ponto conquistado.

AGENDA

A Inglaterra volta a campo na próxima segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), para enfrentar a Macedônia do Norte. O jogo acontecerá no Old Trafford, em Manchester.

A seleção maltesa tem compromisso no mesmo dia, mas às 13h (de Brasília), contra a Ucrânia. Esta partida será realizada no Anton Malatinský Stadium, em Trnava, na Eslováquia.