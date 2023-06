Alisson é dúvida no gol

A seleção brasileira pode ter um desfalque de última hora para o amistoso de hoje contra Guiné, às 16h30 (de Brasília), em Barcelona. O goleiro Alisson deixou o treino de ontem com o dedo machucado e virou dúvida para a partida.

Alisson sentiu o quinto dedo da mão esquerda ao fazer uma defesa e deixou a atividade acompanhado pelo médico Rodrigo Lasmar.

Se não tiver condições de atuar, Alisson deve ser substituído por Weverton, goleiro do Palmeiras, que entrou no lugar dele na parte final do treinamento.

Ederson se apresentou depois dos demais atletas, por conta das comemorações do título europeu do Manchester City, e fez trabalhos separadamente desde quarta-feira.

Depois de encarar Guiné, a seleção brasileira enfrentará Senegal, terça-feira, às 16h, em Lisboa, Portugal.