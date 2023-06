Sorriso largo de Ramon

O técnico Ramon Menezes não escondeu a felicidade ao falar sobre o período à frente da Seleção. Como a CBF ainda não definiu quem será o novo treinador, ele segue no cargo interinamente. Nesse sentido, Ramon ressaltou que conhece seu papel dentro da entidade, explicou o sentimento de servir ao Brasil e ainda rasgou elogios aos jogadores.

"É motivo de orgulho e satisfação servir à seleção brasileira. Venho aqui para a segunda preparação, já tive com esses atletas no Marrocos (primeira data Fifa do ano). E agora aqui, mais uma vez", afirmou Ramon Menezes.

"O meu relacionamento com os jogadores tem sido ótimo, todo mundo sabe a minha função e meu papel dentro da CBF, pensamento de ajudar. Sempre agradecendo ao presidente pela confiança", completou o comandante da seleção.