Lusa quer manter a liderança

Em ótima fase na Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa-RJ entra em campo hoje, às 15h, diante do Vitória-ES, no Estádio Salvador Venâncio da Costa, em Vitória, no Espírito Santo. O confronto valerá pela nona rodada do Grupo 6 e, em caso de vitória da Lusa, a equipe praticamente carimba sua vaga aos mata-matas da competição, restando ainda cinco rodadas para o fim da primeira fase.

"Será um jogo onde encontraremos muitas dificuldades, primeiro pela capacidade da equipe do Vitória, que tem se mostrado muito forte dentro de seus domínios, e em segundo por conta das características do gramado, que difere bastante do nosso. Em cima disso, montamos uma estratégia e esperamos um resultado positivo", disse o técnico Caio Couto.

Pelo mesmo grupo, o Resende, sexto colocado, com nove pontos, recebe o Real Noroeste, lanterna do grupo, com apenas quatro. A partida será no Estádio do Trabalhador, às 15h.

O Nova Iguaçu, vice-lanterna, com cinco pontos, joga na segunda-feira, às 20h30, fora de casa, contra o Democrata, quarto colocado, com 12.