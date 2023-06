Anderson Silva quer fazer despedida do MMA no Japão

Fora do MMA há três anos, Anderson Silva pode fazer uma luta de despedida no Japão, possivelmente em 2024. O lutador, campeão dos peso-médios do UFC entre 2007 e 2013, revelou um plano de retornar ao país, onde começou sua carreira internacional, para um último evento oficial no esporte.

"Estou negociando com o Japão uma possível última luta lá. Tem tudo a ver, foi onde comecei minha carreira internacional, então estou querendo que acabe lá. Pretendo ir ao Japão e conversar com as pessoas que estão interessadas em levar essa luta para lá e terminar a carreira no MMA", disse Anderson Silva em entrevista ao jornalista Guilherme Cruz, do podcast Trocação Franca.



O 'Spider' ainda vai tratar do assunto, mas não tem pressa para resolver. Após participar de lutas de boxe, ele resolveu investir na carreira de ator e participou nesta semana do lançamento do filme "Murder City", onde interpreta o papel de 'Angus'.



Além dessa produção, Anderson Silva tem participação confirmada em mais dois filmes e, somente após isso, irá negociar a sua última luta no MMA.