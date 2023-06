Sorteios de mata-mata da Libertadores e da Sul-Americana serão no início de julho

A Conmebol anunciou que os sorteios de mata-mata da Libertadores e da Copa Sul-Americana serão no dia 5 de julho, às 13h (de Brasília). O local será a sede da entidade, em Luque, no Paraguai.



O evento acontecerá uma semana após a última rodada das fases de grupos das duas competições, com jogos nos dias 27, 28 e 29 de junho.



Na Libertadores, Flamengo e Fluminense ainda precisam se garantir nas oitavas de final da Libertadores e em que posição. Caso sejam eliminados, terminarão em terceiro lugar e irão para o mata-mata da Sul-Americana, contra um dos segundos colocados da fase de grupos da competição.



Já o Botafogo ainda disputa o primeiro lugar na Sul-Americana, o que garantiria presença direta nas oitavas de final. Mas já tem garantido o segundo lugar e a presença no mata-mata contra um dos terceiros da Libertadores.



Como será o sorteio



- Os 16 classificados na Libertadores serão divididos em dois potes. Os primeiros colocados nos grupos ficarão no Pote 1 e terão direito a definir em casa o confronto contra um dos segundos colocados do Pote 2.



- Na Copa Sul-Americana, os primeiros colocados de cada grupo também estarão no Pote 1 das oitavas de final. A diferença é que eles não terão adversário definido, e terão de esperar o vencedor do mata-mata anterior entre um clubes do Pote 2 (segundos colocados dos grupos) e outro do Pote 3 (eliminados na Libertadores em terceiro lugar).

Em ambas as competições, poderá haver confronto entre clubes do mesmo país.