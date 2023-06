Messi chega à Argentina para aproveitar as férias

O craque Lionel Messi desembarcou na madrugada deste sábado (17) em Rosário, na Argentina. O jogador chegou acompanhado de Otamendi e Di María, amigos de seleção argentina e pessoais do atacante.

Segundo o 'Diário Olé', o craque chegou ao país e foi para sua casa no Kentucky Club de Campo, no bairro de Funes. Messi também foi convidado para estar presente nas despedidas de Maxi Rodríguez, no Estádio Marcelo Bielsa no dia 24 e de Juan Román Riquelme na Bombonera, no dia seguinte.



Antes de embarcarem para a Argentina, Messi, Di María e Otamendi participaram da vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Austrália, em amistoso . Lá,os três foram vistos nas praias de Castelldefels, no restaurante Chiringuito Chalito e na Plaza de Las Palmeras.



Eles foram liberados do próximo jogo da seleção, segunda-feira (19), contra a Indonésia.