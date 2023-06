Segurança de estádio onde joga a Seleção comete racismo contra amigo de Vini Jr

O jogo da seleção brasileira contra Guiné, neste sábado (17), tem uma campanha contra o racismo, mas antes mesmo do amistoso começar já mostrou que essa luta será dura. Felipe Silva, amigo e assessor de Vini Jr, sofreu um ataque racista de um segurança do estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha.



De acordo com informações do SporTV, Felipe, que é negro e tem 27 anos, disse que passou pela catraca do estádio e o segurança que o revistava tirou uma banana do bolso e teria falado para ele:



"Mãos para cima, essa daqui é minha pistola para você".



Após o ataque racista houve confusão, com outros membros do estafe de Vini Jr partindo para cima do segurança. O profissional negou as acusações, mas o caso ainda é apurado pelas autoridades.