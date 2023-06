Presidente do Real Madrid quer o retorno de Zidane como diretor esportivo

O retorno de Zinedine Zidane ao Real Madrid pode estar próximo de acontecer, mas com função diferente de sua última passagem. O presidente Florentino Pérez quer que o ex-treinador volte ao clube como diretor esportivo, semelhante ao trabalho realizado em 2011.

De acordo com informações do jornal espanhol "As", a possível volta de Zidane carrega o peso de sua influência no processo de evolução dos jovens talentos e na janela de transferências para contratações - como participar das negociações por Mbappé, astro francês do PSG.



O Real Madrid conta com muitos jogadores jovens, como os franceses Camavinga e Tchouaméni, a nova estrela Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo e Brahim Díaz. Em um elenco com história recente marcada pela experiência, é uma nova era no Santiago Bernabéu.



Zidane está sem clube desde 2021, quando deixou o cargo de técnico pela segunda vez para dar lugar ao então treinador Carlo Ancelotti. O ex-jogador não assumiu nenhum outro time, apesar das diversas propostas.