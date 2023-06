Espanha vence a Croácia nos pênaltis e é campeã da Liga das Nações

A Espanha é a grande campeã da Liga das Nações. Neste domingo (18), no Estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda, após o empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação, a Fúria levou a melhor nos pênaltis pelo placar de 5 a 4 e levantou o troféu da competição europeia.

Com a bola rolando, o duelo não foi agitado e deixou a desejar quanto à parte criativa das equipes. O destaque da decisão foi o goleiro Unai Simón, que defendeu as cobranças de Majer e Petkovic. O lateral-direito Carvajal converteu o último pênalti cheio de estilo, com a famosa "cavadinha", e garantiu o título.

O caneco premiou o começo de trabalho do técnico Luis de la Fuente, que comandou a Espanha apenas pela quarta vez. Ele ocupou o cargo deixado por Luis Enrique, que saiu da seleção após a eliminação para o Marrocos na Copa do Mundo do Catar.

Esta foi a terceira edição da Liga das Nações. Na primeira, disputada na temporada 2018/2019, Portugal, então país-sede do torneio, venceu a Holanda por 1 a 0. Já na 2020/2021, a própria Espanha foi derrotada pela França por 2 a 1 na grande final, na Itália, e ficou com o vice.

Assim, a seleção espanhola quebrou o jejum de 11 anos desde sua última conquista, na Eurocopa de 2012, com a goleada por 4 a 0 na grande final contra os italianos em Kiev, na Ucrânia.