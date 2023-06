Mulher de atacante da seleção brasileira impressiona de biquíni um mês após ter filho

Rio - No dia 6 de maio, o jogador do Barcelona e seleção brasileira, Raphinha e a esposa, Natalia Rodrigues, tiveram seu primeiro filho, Gael. Agora, apenas um mês e treze dias depois, a também brasileira encantou seus quase 400 mil seguidores no Instagram com uma foto de biquíni durante as férias no mar.

A publicação rendeu centenas de 'curtidas' e comentários em apenas algumas horas. Apesar de ter dado à luz recentemente, Natália exibiu boa forma e foi elogiada pelos seus seguidores.

Entre eles, um dos comentários, Raphinha deixou uma mensagem bem-humorada; "Meu Deus, que tatuagem maravilhosa", disse o jogador em referência ao desenho que Natália fez no braço quando o bebê nasceu.