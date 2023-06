Courtois alega problema no joelho e responde declarações do técnico da Bélgica

A polêmica entre Courtois e o técnico Domenico Tedesco ganhou mais um capítulo. Na noite desta segunda-feira, 19, o goleiro se manifestou após o treinador declarar que ele abandonou a seleção por não ser o capitão da Bélgica nos dois próximos jogos da equipe.

"Esta tarde fiquei surpreso ao ouvir a coletiva de imprensa do técnico, na qual ele fez um relato parcial e subjetivo de uma conversa particular que tivemos após a partida contra a Áustria. Quero deixar claro que não é a primeira nem a última vez que falo com um treinador sobre questões relacionadas a um vestiário, mas é a primeira vez que alguém decide contar isso publicamente. Estou profundamente desapontado com isso, mas quero deixar claro que as avaliações do treinador não condizem com a realidade", diz um trecho da nota de Courtois.

No último parágrafo do texto, Courtois ainda diz que fez um check-up por causa de um problema no joelho direito. Assim, ele afirma que a decisão de deixar os treinos foi tomada tanto pela seleção quanto pelo Real Madrid - seu clube.

"Além disso, ontem à tarde fiz um check-up para um problema no joelho direito. A equipe médica do meu clube (Real Madrid) e a seleção nacional estiveram em contato e analisaram todo o material correspondente para tomar a decisão de deixar os treinos (com a seleção)", ressaltou o goleiro.

VEJA A NOTA DE COURTOIS NA ÍNTEGRA

Sobre as mensagens de hoje.

Esta tarde fiquei surpreso ao ouvir a coletiva de imprensa do técnico, na qual ele fez um relato parcial e subjetivo de uma conversa particular que tivemos após a partida contra a Áustria.

Quero deixar claro que não é a primeira nem a última vez que falo com um treinador sobre questões relacionadas a um vestiário, mas é a primeira vez que alguém decide contar isso publicamente. Estou profundamente desapontado com isso, mas quero deixar claro que as avaliações do treinador não condizem com a realidade.

Naquela conversa, pedi a ele, não para benefício direto, que explicasse e tomasse decisões para evitar situações que no passado nos prejudicaram, sempre buscando o benefício geral. Ser ou não capitão da seleção não é um capricho nem uma decisão aleatória, deve ser uma decisão dele e foi isso que tentei transmitir a ele. Infelizmente, não alcancei meu objetivo.

Insisto que em nenhum caso exigi nada e que falei com meu companheiro de equipe Romelu Lukaku para esclarecer quaisquer circunstâncias relacionadas a esta situação. Ao mesmo tempo, quero deixar claro que não discuti nenhum assunto semelhante com nenhum companheiro de equipe, como foi alegado.

Além disso, ontem à tarde fiz um check-up para um problema no joelho direito. A equipe médica do meu clube (Real Madrid, nota da redação) e a seleção nacional estiveram em contato e analisaram todo o material correspondente para tomar a decisão de deixar os treinos (com a seleção, nota da redação).

ENTENDA O CASO

Mais cedo, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 19, o técnico Domenico Tedesco afirmou que Courtois abandonou a concentração e não jogará contra a Estônia, nesta terça, pelas Eliminatórias da Eurocopa.

O motivo, de acordo com ele, teria sido a faixa de capitão. O jogador do Real Madrid esperava ficar com ela nos dois jogos desta Data Fifa na ausência de Kevin De Bruyne. Entretanto, contra a Áustria, o escolhido pelo técnico foi Lukaku.

"Estou em choque. Juntos, decidimos que Romelu (Lukaku) seria o capitão contra a Áustria, e Thibaut (Courtois) seria contra a Estônia. Estava tudo certo para todos. Depois do jogo, ele, de repente, quis conversar comigo e disse que iria para casa porque estava decepcionado e se sentia ofendido. É algo que parece estar adormecido por muito tempo, trata-se de valorização. Desde o início, tentei mostrar a ele que dou o valor que ele merece", disse Tedesco.