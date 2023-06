Darlene mostra arrependimento

O Flamengo foi derrotado por 3 a 1 pelo Santos no jogo de ida entre as equipes pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino no último domingo, em Volta Redonda. Ao ser substituída, aos 40 minutos da etapa final, Darlene, capitã rubro-negra, rebateu críticas com gestos obscenos.

Após a repercussão negativa nas redes sociais, a jogador do Mengão pediu desculpas à torcida.

"Muito chateada com o resultado e com minha performance, ouvi alguns xingamentos direcionados e exaltados de uma pessoa e reagi de forma errada. Estou arrependida e peço minhas sinceras desculpas."