Golden Boy: lista com 100 nomes tem apenas um jogador brasileiro

Rio - Responsável pela organização da premiação do "Golden Boy", o jornal italiano Tuttosport revelou nesta terça-feira (20) os 100 nomes indicados ao prêmio de melhor jogador jovem do futebol europeu. Com apenas um brasileiro, a lista é liderada por Jamal Musiala, do Bayern de Munique, da Alemanha, e Jude Bellingham, do Real Madrid, da Espanha.

Entre os 100 nomes indicados ao prêmio, apenas um brasileiro foi lembrado: o zagueiro Robert Renan, do Zenit, da Rússia. Revelado pelo Corinthians, o jogador apareceu em 34º lugar na lista. O defensor se destacou na conquista do Sul-Americano sub-20. Recentemente, foi convocado para a Seleção principal por Ramon Menezes para substituir Nino, do Fluminense.

Somente atletas abaixo dos 21 anos e registrados em clubes da primeira divisão do futebol europeu podem disputar o prêmio. O ranking é apenas um guia para os votos que serão dados por 50 jornalistas de diversos veículos europeus. A premiação é entregue desde 2003 e teve dois vencedores brasileiros: o volante Anderson, em 2008, e o atacante Alexandre Pato, em 2009.

Confira os 100 indicados:

1 - Jamal Musiala (Alemanha / Bayern de Munique)

2 - Jude Bellingham (Inglaterra / Real Madrid)

3 - Gavi (Espanha / Barcelona)

4 - Antônio Silva (Portugal / Benfica)

5 - Alejandro Balde (Espanha / Barcelona)

6 - Xavi Simons (Holanda / PSV Eindhoven)

7 - Florian Wirtz (Alemanha / Bayer Leverkusen)

8 - Benjamin Sesko (Eslovênia / RB Salzburg)

9 - Devyne Rensch (Holanda / Ajax)

10 - Giorgio Scalvini (Itália / Atalanta)

11 - Lucas Gourna-Douath (França / RB Salzburg)

12 - Arthur Vermeeren (Bélgica / Antwerp)

13 - Ryan Cherki (França / Lyon)

14 - Harvey Elliot (Inglaterra / Liverpool)

15 - Milos Kerkez (Hungria / AZ Alkmaar)

16 - Rasmus Hojlund (Dinamarca / Atalanta)

17 - Rico Lewis (Inglaterra / Manchester City)

18 - Arnau Martínez (Espanha / Girona)

19 - Emanuel Emegha (Holanda / Sturm Graz)

20 - Elias Jelert (Dinamarca / Copenhague)

21 - Stefan Bajcetic (Espanha / Liverpool)

22 - Martin Baturina (Croácia / Dinamo Zagreb)

23 - Levi Colwill (Inglaterra / Brighton)

24 - Zaire-Emery (França / PSG)

25 - Martin Vitik (República Tcheca / Sparta Praga)

26 - Ernest Nuamah (Gana / Nordsjaelland)

27 - Ismael Doukouré (França / Strasbourg)

28 - Zeno Debast (Bélgica / Anderlecht)

29 - Bjorn Meijer (Holanda / Brugge)

30 - Johan Bakayoko (Bélgica / PSV)

31 - Mathys Tel (França / Bayern de Munique)

32 - Alejandro Garnacho (Argentina / Manchester United)

33 - Oleksandr Sputin (Ucrânia / Zorya)

34 - Robert Renan (Brasil / Zenit)

35 - Ariel Mosor (Polônia / Piast)

36 - Hugo Larsson (Suécia / Malmo)

37 - Matija Frigan (Croácia / Rijeka)

38 - Maurits Kjaergaard (Dinamarca / RB Salzburg)

39 - Bynoe-Gittens (Inglaterra / Borussia Dortmund)

40 - Miretti (Itália /Juventus)

41 - Amane Romeo (Costa do Marfim / BK Hacken)

42 - Bilal El Khannous (Marrocos / Genk)

43 - Pavlo Isenko (Ucrânia / Vorskla Poltava)

44 - Evan Ferguson (Irlanda / Brighton)

45 - Andy Alune Diouf (França / Basel)

46 - Veljko Ilic (Sérvia / Backa Topola)

47 - Christos Zafeiris (Noruega / Slavia Praga)

48 - Enciso (Paraguai / Brighton)

49 - Bitshiabu (França / PSG)

50 - Hakon Arnar Haraldsson (Islândia / Copenhague)

51 - Lesley Ugochukwu (França / Rennes)

52 - Stefan Lekovic (Sérvia / Estrela Vermelha)

53 - William Clem (Dinamarca / Copenhague)

54 - Maksym Dyachuk (Ucrânia / Dínamo de Kiev)

55 - Aurele Amenda (Suíça / Young Boys)

56 - Valdemar Lund Jensen (Dinamarca / Copenhague)

57 - Sael Kumbedi Nseke (França / Lyon)

58 - Johan Bangsbo (Suécia / Gotemburgo)

59 - Christopher Bonsu Baah (Gana / Sarpsborg)

60 - Tommaso Baldanzi (Itália / Empoli)

61 - Petar Ratkov (Sérvia / Backa Topola)

62 - João Neves (Portugal / Benfica)

63 - Viktor Melekhin (Rússia / Rostov)

64 - Lucas Boel Hey (Dinamarca / Lyngby)

65 - Yossoufa Moukoko (Alemanha / Borussia Dortmund)

66 - Elye Sepe Wahi (França / Montpellier)

67 - Romeo Lavia (Bélgica / Southampton)

68 - Victor Lind (Dinamarca / IFK Norrkoping)

69 - Oscar Gloukh (Israel / RB Salzurg)

70 - Gnonto (Itália / Leeds United)

71 - Noah Persson (Suécia / Young Boys)

72 - Filip Sidklev (Suécia / IF Brommapojkarna)

73 - Otto Rosengren (Suécia / Mjallby)

74 - Tim Oermann (Alemanha / Wolfsberger)

75 - Arne Engels (Bélgica / Augsburg)

76 - Mathias Lovik (Noruega / Molde)

77 - Marcus Baggesen (Dinamarca / IFK Norrkoping)

78 - Arda Guler (Turquia / Fenerbahçe)

79 - Kacper Kozlowski (Polônia / Vitesse)

80 - Isaak Touré (França / Auxerre)

81 - Alexander Busch (Dinamarca / Silkeborg)

82 - Ervin Omic (Áustria / Wolfsberger)

83 - Tobias Slotsager (Dinamarca / Odense)

84 - Luka Stojkovic (Croácia / NK Lokomotiv Zagreb)

85 - Habib Diarra (França / Strasbourg)

86 - Facundo Buonanotte (Argentina / Brighton)

87 - Kevin Jesus Kelsy (Venezuela / Shakthar)

88 - Arsen Zakharyan (Rússia / Dínamo de Moscou)

89 - Valentin Carboni (Argentina / Inter de Milão)

90 - Odin Holm (Noruega / Valerenga)

91 - Mohamed-Ali Cho (França / Real Sociedad)

92 - Samuel Iling-Júnior (Inglaterra / Juventus)

93 - Désiré Doué (França / Rennes)

94 - Diomande (Costa do Marfim / Sporting)

95 - Lewis Hall (Inglaterra / Chelsea)

96 - Maximo Perrone (Argentina / Manchester City)

97 - Matias Soulé (Argentina /Juventus)

98 - Carney Chukwuemeka (Inglaterra / Chelsea)

99 - Lucas Netz (Alemanha / Borussia Monchengladbach)

100 - Kevin Paredes (EUA / Wolfsburg)