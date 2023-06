Jornal espanhol nega acerto de Carlo Ancelotti com a CBF e diz que italiano se irritou com vazamento

Rio - As informações de que Carlo Ancelotti será treinador da seleção brasileira a partir de 2024 caíram como uma bomba na imprensa espanhol. E de acordo com informações do jornal "AS", a situação não seria bem essa. O italiano, inclusive, teria se irritado com o vazamento do possível acerto com a CBF na imprensa brasileira.

“Nada está decidido. Longe disso. Ancelotti falou com os dirigentes da CBF para agradecer o óbvio e fervoroso interesse, mas deixou bem claro que seu contrato com o Real Madrid para esta temporada é sagrado para ele e que não pode estar com a cabeça nos dois lugares.”, afirmou a publicação.

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid e vai cumpri-lo até junho do ano que vem. De acordo com o "AS", o italiano teria se incomodado com a repercussão e a divulgação do seu suposto acerto com a CBF na imprensa brasileira.

"Ele tem se incomodado por eles darem como certo que essa gratidão seja considerada pela CBF e pelo ambiente (da CBF) como um sim incondicional à proposta que estão fazendo", explicou o "AS"