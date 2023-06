Conmebol anuncia datas de início e final da Copa América de 2024

Rio - A Conmebol confirmou nesta terça-feira (20) o período de disputa da Copa América de 2024. O torneio continental acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho do ano que vem, nos Estados Unidos.

"Temos o prazer de anunciar oficialmente as datas de abertura e final da Conmebol Copa América 2024, uma nova edição na qual todos estão convidados a celebrar e viver a paixão que esta competição nos faz sentir", anunciou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

A Fifa já havia divulgado em abril o calendário internacional até 2030. Entretanto, as novidades divulgadas pela Conmebol são as datas específicas do início e fim da Copa América, que terá 25 dias no total.

A próxima edição da Copa América contará com 16 seleções, sendo 10 da Conmebol e seis convidadas da Concacaf, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. Essas seis equipes serão definidas a partir da próxima Liga das Nações da Concacaf, que acontecerá em setembro deste ano.