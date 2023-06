Brasil sai na frente, mas perde de virada para Senegal em partida de seis gols

O Brasil se despediu da data Fifa de junho com uma derrota. A Seleção perdeu de virada o amistoso para Senegal por 4 a 2 no Estádio José Alvalade, em Lisboa, nesta terça-feira, 20. Lucas Paquetá e Marquinhos marcaram pelo lado da Canarinho, mas Habib Diallo, Marquinhos (contra) e Sadio Mané (2) fizeram os gols dos Leões de Teranga.

O JOGO

O Brasil começou melhor em campo e atacava principalmente pelo lado esquerdo do campo. Nesse cenário, a Seleção abriu o placar ainda cedo na partida. Aos 11 minutos, Bruno Guimarães inverteu o jogo e acionou Vini Jr, que recebeu com liberdade. O camisa 10 teve tempo para dominar, pensar, ajeitar a bola e cruzar na medida para Lucas Paquetá balançar as redes.

Pouco depois, a Canarinho teve a chance de ampliar o placar com Richarlison, após ótimo passe de Malcom, mas o centroavante mandou para fora. Um pênalti também foi assinalado em cima de Vinícius, mas acabou anulado por impedimento.

Senegal, por sua vez, não se abalou. Os Leões de Teranga cresceram de produção, foram para cima do Brasil e conseguiram o empate. Depois de um cruzamento na área aos 22 minutos, a Seleção fez o corte curto, e a bola sobrou para Habib Diallo, que finalizou de primeira para deixar tudo igual no marcador. Os senegaleses ainda tiveram a chance da virada aos 33, mas Ederson espalmou e afastou o perigo.

Na etapa complementar, as duas seleções voltaram ligadas no 220 V. O ritmo ficou intenso, e Senegal fez dois gols em dez minutos. O primeiro foi marcado contra por Marquinhos, após tentar cortar uma cabeçada de Habib Diallo para o meio da área. Posteriormente, Mané acertou um lindo chute no ângulo, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Ederson.

O Brasil, contudo, rapidamente diminuiu a vantagem de Senegal e voltou para o jogo. Após batida de escanteio aos 13 minutos, a bola caiu nos pés de Marquinhos, que conseguiu se redimir. Na entrada da pequena área, o zagueiro conseguiu a finalização, a bola subiu e só morreu no fundo das redes.

A seleção brasileira, então, foi para o ataque em busca do empate e até teve mais posse de bola, mas faltou eficiência. Melhor para Senegal, que aproveitou os espaços deixados para confirmar a vitória. Nos acréscimos, Jackson recebeu ótimo lançamento, saiu cara a cara com Ederson, acabou derrubado e o pênalti foi assinalado. Mané foi para a cobrança e marcou o quarto da seleção africana.

Vale mencionar que houve uma confusão na reta final de partida. Já perto dos 45 minutos, Diatta fez falta dura em Bruno Guimarães para matar o contra-ataque. Por isso, os jogadores do Brasil foram tomar satisfação, e o tempo fechou. O técnico Aliou Cissé chegou a entrar em campo para tentar acalmar os ânimos.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Senegal



Data e Hora: 20/06/2023, às 16h

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

Árbitro: Gustavo Correia (Portugal)



Cartões amarelos: Ayrton Lucas, Danilo e Éder Militão (BRA) / Ciss, Diatta e Jackson (SEN)

Cartões vermelhos:

Gols: Lucas Paquetá (1-0) (11'/1ºT) / Habib Diallo (1-1) (22'/1ºT) / Marquinhos (contra)(1-2) (07'/2ºT) / Mané (1-3)(10'/2ºT) / Marquinhos (2-3) (13'/2ºT) / Mané (2-4) (52'/2ºT)

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Ederson; Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Ayrton Lucas (Alex Telles, 29'/2ºT); Bruno Guimarães, Joelinton (Raphael Veiga, 22'/2ºT) e Lucas Paquetá (André, 29'/2ºT); Malcom (Rony, 12'/2ºT), Vini Jr e Richarlison (Pedro, 12'/2ºT).

SENEGAL (Técnico: Aliou Cissé)

Mory Diaw; Sabaly, Koulibaly, Niakhaté e Jakobs; Nampalys Mendy, Ciss (Kouyaté, 38'/2ºT) e Pape Gueye (Diatta, 38'/2ºT); Ismaila Sarr, Sadio Mané e Habib Diallo (Jackson, 43'/2ºT).