Campeão do mundo com a seleção argentina, Di María está próximo de acertar com novo clube

O Benfica, de Portugal, está próximo de acertar o retorno do atacante Ángel Di María. As negociações já estão no estágio final, e o argentino firmará contrato válido até junho de 2024. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O jogador é agente livre desde que deixou a Juventus, da Itália, ao fim da temporada, há poucas semanas. Quando o negócio for concretizado, está se tornará a segunda passagem de Di María pelos Encarnados. Ele jogou no time português entre a temporada 2007/08 e 2009/10.





O Benfica, aliás, foi o primeiro time do atacante no Velho Continente. Cria do Rosário Central, da Argentina, Di María também soma passagens por Real Madrid, Manchester United e PSG.

No fim de 2022, ele se sagrou campeão do muno com a seleção argentina, no Catar. Ele, inclusive, marcou um dos gols daquela final, contra a França, disputada no Estádio Lusail.