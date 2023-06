Salário de Ancelotti com a CBF pode custar mais de R$ 3 milhões mensais

Rio - A CBF definiu Carlo Ancelotti como o futuro treinador da seleção brasileira visando o ciclo da Copa do Mundo de 2026. A entidade e o treinador italiano possuem um desejo mútuo de trabalharem juntos, mas ainda não há nada assinado. As partes ainda nem discutiram valores, mas existe otimismo das partes.

A entidade e o treinador manifestaram o desejo de trabalharem juntos nas reuniões na Europa, na última semana. Carlo Ancelotti deseja cumprir o vínculo com o Real Madrid até junho de 2024 e a CBF estaria disposta a esperar. Nas próximas semanas, haverá conversas para debater os próximos passos.

Os valores ainda não foram discutidos. Ancelotti custa mais de R$ 40 milhões por ano para o Real Madrid e não deve custar menos para a CBF. Segundo o "ge", o treinador recebe 7,5 milhões de euros (R$ 39,2 milhões) livres de impostos por temporada, sem incluir gastos com a comissão técnica.

A forma de pagamento do Real Madrid é diferente, com duas parcelas anuais (uma em julho e outra em dezembro). Se converter os valores e adaptar a realidade brasileira, com 12 meses de remuneração e 13º, o salário de Ancelotti superaria R$ 3 milhões por mês. Tite recebia cerca de R$ 1 milhão.

Nos últimos dois amistosos sob o comando do interino Ramon Menezes, o Brasil venceu Guiné por 4 a 1, na Espanha, e perdeu para Senegal por 4 a 2, em Portugal. O próximo compromisso da seleção brasileira será pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em setembro.