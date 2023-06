Rede de hotelaria de Saquarema atinge 100% de ocupação para etapa do circuito mundial de surfe

Conhecida como "Maracanã do Surfe", a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, sediará, a partir desta sexta-feira (23), o Vivo Rio Pro 2023 apresentado por Corona, oitava etapa do circuito mundial de surfe da World Surf League (WSL). Pela quinta vez no município, a competição chega a mais uma edição com números positivos aos comerciantes da região, após a confirmação da ocupação de 100% das redes hoteleiras da cidade, marco conquistado no ano passado, e alta expectativa de público e faturamento.



Em 2022, cerca de 40 mil pessoas aproveitaram - diariamente - o campeonato na Praia de Itaúna. Para este ano, a WSL almeja mais de 50 mil pessoas presentes por dia nas areias de Saquarema durante os dias do evento. Após o impacto positivo no ano anterior, com uma movimentação de aproximadamente R$ 73 milhões na economia da cidade, o evento pretende ultrapassar esta marca, aproveitando a consolidação do local na modalidade entre moradores e turistas e fãs do esporte.



O impacto no comércio da região conta também com a colaboração das diversas oportunidades de engajamento proporcionadas pelas marcas apoiadoras da liga. Os turistas que forem acompanhar a competição poderão passar por momentos alternativos em estandes personalizados, caso da Kaiak Natura, que promoverá uma imersão num universo aquático ao público. O espaço terá projeções no fundo do mar, aproximando os visitantes da experiência de mergulhar em um oceano limpo, sem poluição.



Esta ação está conectada ao propósito da WSL, que possui forte preocupação com a preservação do meio ambiente, seja durante ou fora do período de realização dos campeonatos. A conscientização sobre os cuidados foi reforçada no Dia Mundial dos Oceanos, em 8 de junho, com a campanha "Speak up to the Ocean" (Use sua voz a favor do oceano), que contou com apoio dos surfistas da principal liga de surfe do mundo.



O Vivo Rio Pro 2023 apresentado por Corona será realizado com os patrocínios de Vivo, Corona, Banco do Brasil, do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Saquarema, Kaiak Natura, TikTok, Australian Gold, Oakberry, Red Bull, EY, YETI, Apple, True Surf, e será transmitido ao vivo pelo SporTV, Globoplay, WorldSurfleague.com e Aplicativo e canal da WSL no YouTube.