Filho do ex-jogador Romário, Romarinho é anunciado por clube da terceira divisão boliviana

Filho do tetracampeão Romário, o meia-atacante Romarinho foi anunciado pelo Detroyer's, equipe semiprofissional da terceira divisão da Bolívia. Este será o 13º clube na carreira do jogador de 29 anos, que terá sua segunda experiência fora do Brasil.

O Destroyer's está em terceiro no torneio regional Primeira A da Associação Cruceña de Futebol. A liga dá vaga à Copa Simón Bolivar, que é porta de entrada à elite do Campeonato Boliviano. Na Bolívia, somente os times da primeira divisão são considerados profissionais.

O último clube de Romarinho foi o Atlético Catarinense, em 2022. O meia-atacante acumula passagens por Vasco, Brasiliense, Zweigen Kanazawa (JAP), Macaé, Tupi-MG, Figueirense-SC, Maringá-PR, Joinville-SC, Novo Hamburgo-RS, Icasa-CE, e Blumenau-SC.