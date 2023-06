WSL: ítalo Ferreira sonha com vitória inédita na etapa de Saquarema

Rio - A Liga Mundial de Surfe (WSL) está a caminho da cidade de Saquarema, na região litorânea do Rio de Janeiro. Campeão mundial em 2019 e medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, o potiguar Ítalo Ferreira sonha com uma vitória inédita na carreira. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (21), o surfista vê a etapa brasileira como uma oportunidade de voltar a disputa pelo título.

"Estou no top-10 e quero entrar no top-5. Vencer no Rio (de Janeiro) seria algo muito marcante na minha carreira. As coisas sempre acontecem de forma difícil para mim, mas eu sempre busco embalado pela minha fé, como foi em 2019. Tenho três eventos para fazer bons resultados e me colocar no top-5 do ranking. A hora de vencer é essa", disse o surfista.

Além do título mundial em 2019, Ítalo Ferreira bateu na trave no ano passado, sendo vice-campeão para o compatriota Filipe Toledo. O Filipinho, como é conhecido, venceu a última etapa do campeonato, em El Salvador, superando o americano Griffin Colapinto, atual líder da WSL. Atualmente, Ítalo está em oitavo lugar e atrás de outros dois brasileiros: João Chianca (3º) e Gabriel Medina (5º).

Desde 2017, a etapa de Saquarema teve um vencedor brasileiro. Por causa da pandemia da Covid-19, a cidade não recebeu a competição. Filipe Toledo venceu em 2018, 2019 e 2022, enquanto Adriano Souza levou a melhor em 2017. Ítalo Ferreira acredita que o circuito no Rio de Janeiro será um divisor de águas e poderá mudar o rumo do campeonato.

"É muito bom estar de volta ao Brasil. Saquarema é uma etapa que traz muitas boas lembranças e me traz confiança. Tive ótimos momentos aqui. Tenho muito respeito a todos os surfistas e sei que vai ser um evento mágico para todo mundo. Frequento Saquarema desde criança, vi o meu pai competir lá, vi os meus ídolos competirem e eu tenho um carinho especial pelos locais", afirmou.

Para disputar o título mundial, é necessário ficar entre os cinco melhores. Desde 2018, o título ficou nas mãos dos brasileiros: Gabriel Medina foi bicampeão em 2018 e 2021, Ítalo Ferreira foi campeão em 2019 e Filipe Toledo conquistou o título no ano passado. O torneio foi cancelado em 2020, por causa da pandemia da Covid-19.

Organização tem expectativa alta

A etapa de Saquarema é uma das mais esperadas da temporada da Liga Mundial de Surfe. A Praia de Itaúna ficou conhecida como Maracanã do Surfe e deve receber um grande público entre os dias 23 de junho e 1º de julho. O presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho, projeta uma média de 40 mil torcedores por dia de evento.