Técnico de Senegal freia empolgação após vitória: 'Continua sendo o Brasil'

Técnico de Senegal, Aliou Cissé entrou para a história ao conquistar o título a Copa Africana de Nações, levar a confederação a um mata-mata de Copa do Mundo e, na última terça-feira, vencer com autoridade o Brasil pelo placar de 4 a 2, em Lisboa. Mesmo com o bom resultado diante do maiores campeões do mundo, o comandante da seleção africana optou pela cautela.

"O Brasil continua sendo o Brasil, não podemos exagerar. Foi um amistoso", disse.

Cissé comanda Senegal desde 2015 e vem sendo destaque no cenário de seleções devido à evolução do grupo, que tem o astro Sadio Mané, atacante do Bayern - ele, inclusive, marcou dois gols na vitória sobre a seleção brasileira.

Mesmo com os ânimos contidos após o placar histórico, Aliou Cissé destacou o peso do feito no Estádio José Alvalade e convidou não só o Brasil, como outras seleções, a visitarem Senegal para amistosos.

"Estamos satisfeitos e muito orgulhosos com este grande desempenho. Desde 2018 venho dizendo que há espaço para melhorias e que esse time está no nível das grandes nações do futebol. Muitos disseram que essa partida contra o Brasil seria arriscada, mas não é por isso que não devemos aceitar. Subimos ao nível deles e em alguns momentos até superamos", pontuou.

"Espero que tenhamos outros jogos como este, mas desta vez em casa, em Dakar. Precisamos receber o Brasil em Dakar e os convidamos a vir conhecer a Terra Mãe, a África, o Senegal. Claro, convidamos outras seleções, como a Argentina, e muitas outras", concluiu.