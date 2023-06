Liga das Nações: Brasil reage, mas é derrotado pelo Japão no tie-break

Rio - O Brasil lutou até o fim, mas foi superado pelo Japão na Liga das Nações. A seleção brasileira começou mal, sendo surpreendida nos primeiros sets, mas reagiu, forçou o tie-break, mas sentiu o desgaste e perdeu por 3 sets a 2, com parciais 25/23, 25/21, 18/25, 22/25 e 18/16.

O Japão encerrou um jejum de quatro anos sem vencer um set contra o Brasil. A última vez aconteceu na Copa do Mundo de 2019. Desta vez, os japoneses exploraram as viradas e contaram com uma atuação inspirada de Ishikawa, que anotou 27 pontos. Alan, com 20, foi o maior pontuador brasileiro.

Com a vitória, o Japão lidera a Liga das Nações com sete vitórias em sete jogos, com 20 pontos. Já o Brasil é o quarto colocado, com 13 pontos. O próximo compromisso da seleção brasileira é contra a Eslovênia, terceira colocada, no sábado (24), às 11h30 (de Brasília).