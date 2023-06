'Era Ancelotti' no Real pode ser interrompida com retorno de Zidade e chegada de Mbappé, afirma TV

Rio - Com contrato até junho de 2024, Carlo Ancelotti deverá seguir no Real Madrid por uma temporada até sua ida à seleção brasileira, porém, o clube espanhol parece já estar se planejando para a saída do italiano. De acordo com informações do programa de TV "El Chiringuito", o clube espanhol deverá ter a volta de Zinedine Zidane e a contratação do Kyllian Mbappé no ano que vem.

O atacante francês já é alvo de interesse do Real Madrid há muito tempo e pode fazer na próxima temporada europeia a despedida do PSG. Zidane já dirigiu o clube espanhol em duas oportunidades, tendo vencido, inclusive, três títulos da Liga dos Campeões.

Para a atual temporada, a tendência é que Ancelotti siga no comando. Ele tem contrato até junho de 2024 e mesmo com o interesse da seleção brasileira, o italiano já deixou claro que deseja cumprir seu vínculo com o clube espanhol até o fim.