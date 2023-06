Santos oficializa fim da passagem de Odair Hellmann

Rio - O Santos oficializou nesta quinta-feira a saída do treinador Odair Hellmann do comando da equipe. O técnico não resistiu a derrota para o Corinthians por 2 a 0 na Vila Belmiro. Torcedores santistas arremessaram bombas no campo do clube paulista e o estádio deverá ser interditado pelo STJD.

O Santos Futebol Clube comunica que Odair Hellmann não comanda mais o elenco profissional. O técnico assinou oficialmente nesta quinta-feira (22) sua rescisão contratual em comum acordo com o clube.



Além de Odair, também deixam o clube os auxiliares Maurício Dulac e Fábio… pic.twitter.com/OUIulMqG0z — Santos FC (@SantosFC) June 22, 2023

Além de Odair, também deixam o clube os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno, e o preparador físico Rogério Dias. O treinador não resistiu a sequência negativa de cinco jogos sem vitória, que resultaram na eliminação do Santos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Atualmente, o Peixe ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro.

O treinador, de 46 anos, chegou ao Santos no começo do ano e dirigiu o clube paulista em 34 jogos, tendo vencido 11 partidas, empatado 12 e sendo derrotado em 12 oportunidades. Antes do Peixe, Odair havia trabalhado em três clubes como técnico: Internacional, Fluminense e Al-Wasl, dos Emirados Árabes.