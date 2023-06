Santos é punido por 30 dias, e partida contra o Flamengo será com portões fechados

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, nesta quinta-feira (22), que o Santos deverá jogar pelos próximos 30 dias sem torcida, inclusive nos jogos como mandante. A punição vale até o clube ser julgado pelos incidentes no clássico contra o Corinthians, na última quarta (21), na Vila Belmiro.

Com isso, o duelo entre Santos e Flamengo, marcado para o próximo domingo (25), às 18h30, na Vila Belmiro, será com portões fechados. A diretoria rubro-negra estava atenta às movimentações, já que se cogitou, inclusive, a mudança de local da partida por conta dos acontecimentos no clássico paulista.

Outro carioca que deve enfrentar o Santos sem torcida na Vila Belmiro é o Botafogo. O Glorioso visitará o Peixe no dia 23/07, pela 16ª rodada do Brasileirão. Até lá, é possível que o caso já tenha sido julgado e a proibição de 30 dias substituída pelo número de jogos que o time paulista for punido.

Recentemente, a torcida do Santos tem protagonizado alguns episódios de violência na Vila Belmiro. Na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, bombas e sinalizadores foram jogados na área onde estava o goleiro Cássio.



Com o jogo encerrado aos 44 minutos por causa da insegurança, o elenco santista precisou ficar no centro do gramado, dentro de um círculo formado por seguranças, por cerca de 15 minutos até conseguir entrar no vestiário.