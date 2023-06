Clube de Série A acerta venda da SAF por R$ 1,1 bilhão

O Coritiba concretizou a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a Treecorp Investimentos por R$ 1,1 bilhão. A nova acionista majoritária do Coxa passa a ter o controle de toda a parte de gestão do clube. A negociação dependia da aprovação da juíza responsável pelo processo de Recuperação Judicial.

O homologação do novo acordo foi feita nesta quinta-feira (22), de acordo com o site "ge". Com isso, o Coxa cumpriu todos os passos para fechar o acordo: aprovação do Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral de Sócios, além do crivo judicial.

A aprovação nas reuniões do clube do Couto Pereira ficou acima dos 90%. A Treecorp Investimentos, antes do acerto, já havia nomeado Carlos Amodeo como CEO e Artur Moraes como Executivo de Futebol.

No valor investido de R$ 1,1 bilhão estão: ações como quitação total da dívida do clube, que está na casa dos R$ 270 milhões, em até 10 anos; construção de um novo centro de treinamento no valor de R$ 100 milhões, reforma no Couto Pereira e aporte no futebol para alavancar o Coritiba.