Messi lamenta relação desgastada com torcedores do PSG

Lionel Messi foi contratado pelo Paris Saint-Germain com a esperança de conquistar a Liga dos Campeões da Europa. Mas o sonho dos franceses ficou distante de ser realizado. Após dois anos, a passagem do craque argentino chegou ao fim e os últimos capítulos mostraram uma relação desgastada com a torcida.



"Houve uma ruptura com boa parte da torcida parisiense. Claro que não era minha intenção. Mas são coisas que já aconteceram com Mbappé e Neymar também. É o jeito deles. De qualquer forma, guardo na memória todas aquelas pessoas que me apoiaram", disse em entrevista ao canal "beIN Sports".

Nos últimos meses da passagem, Messi foi vaiado pela torcida no Parque dos Príncipes e torcedores foram protestar na porta da sua casa, assim como fizeram com Neymar. Em duas temporadas, fez 75 jogos, com 32 gols marcados e 34 assistências, além de dois títulos do Campeonato Francês e uma Supercopa.

Messi decidiu deixar o PSG após duas temporadas. Sem a possibilidade de retornar ao Barcelona, preferiu sair do futebol europeu. O craque argentino aceitou a proposta de dois anos do Inter Miami, dos Estados Unidos, e receberá cerca de 60 milhões de euros (R$ 312 milhões na cotação atual) por ano.