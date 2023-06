Às vésperas de jogo contra o Flamengo, Santos define novo treinador

Após a demissão do ex-Fluminense Odair Hellmann, o Santos agiu rápido e acertou a contratação de um novo treinador. Se trata de Paulo Turra, recentemente demitido do Athletico-PR após a saída de Luiz Felipe Scolari para o Atlético-MG. Segundo o portal "ge", o contrato do comandante será válido por um ano.

Turra chegará ao CT Rei Pelé no próximo sábado (24), na véspera da partida entre Santos e Flamengo, que acontece na Vila Belmiro com portões fechados. A punição está em vigor graças à confusão que aconteceu após a partida entre o Alvinegro da Vila e o Corinthians, na última quarta-feira (21).

Paulo Turra conta com passagens como auxiliar técnico pelo Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. O trabalho no Athletico-PR, que iniciou neste ano, foi o primeiro grande desafio dele como treinador, e o saldo foi positivo. No comando do Furacão, Turra disputou 36 jogos, venceu 25, empatou quatro e derrotou sete. Além disso, encaminhou a classificação do clube para as oitavas de finais da Copa Libertadores.