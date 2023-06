Com Flamengo e Palmeiras, Mundial de Clubes de 2025 acontecerá nos Estados Unidos

A Fifa definiu nesta sexta-feira (23) que o Mundial de Clubes de 2025 será disputado nos Estados Unidos. A edição, que terá a participação de Flamengo e Palmeiras , campeões da Libertadores em 2022 e 2021, contará com 32 equipes.

Também sede da Copa do Mundo de 2026, junto a México e Canadá, os Estados Unidos foram escolhidos pela entidade por conta de infraestrutura e de serviços. Objetivos estratégicos mais amplos também foram levados em consideração. Para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a edição do torneio será marcante.

"O Mundial Clubes de 2025 será o auge do futebol profissional masculino de elite e, com a infraestrutura necessária e um grande interesse local. Os Estados Unidos são o anfitrião ideal para dar início a este novo torneio global. Com alguns dos principais clubes do mundo já qualificados, torcedores de todos os continentes trarão sua paixão e energia para os EUA daqui a dois anos para este marco significativo em nossa missão de tornar o futebol verdadeiramente global", disse.

As datas e os estádios do Mundial de 2025 ainda serão definidos. O torneio será disputado por campeões continentais e clubes classificados por ranking. A Conmebol tem direito a seis vagas, sendo quatro delas para campeões da Libertadores, até a edição de 2024. Palmeiras, vencedor da edição de 2021, e o Flamengo, ganhador em 2022, estão garantidos.

Os vencedores da Liga dos Campeões entre 2021 e 2025 também disputarão o título. Até agora, estão classificados Chelsea (2021), Real Madrid (2022) e Manchester City (2023). Pela Liga Asiática, Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Urawa, do Japão, vencedores das edições de 2021 e 2022.

O Wydad Casablanca, do Marrocos, é único representante africano até o momento, campeão da liga local na temporada de 2021/2022. Enquanto, o Monterrey e Léon, ambos dos México, e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, foram os campeões da Liga da América do Norte dos anos de 2021, 2023 e 2022, respectivamente, e jogarão o Mundial de 2025.

Confira a divisão:



Confederação Asiática de Futebol (AFA, na sigla em inglês) - 4 vagas

Confederação Africana de Futebol (CAF) - 4 vagas

Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) - 4 vagas

Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) - 6 vagas

Confederação de Futebol da Oceania (OFC, na sigla em inglês) - 1 vaga

União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) - 12 vagas

País-sede do torneio - 1 vaga