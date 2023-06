PSG e Real Madrid possuem acordo sobre Mbappé, mas valor trava negócio

Paris Saint-Germain e Real Madrid já possuem um acordo para negociar Kylian Mbappé nesta janela de transferências. Entretanto, o valor do negócio se tornou um entrave na negociação. Segundo o canal "El Chiringuito", da Espanha, os franceses pedem cerca de 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão, na cotação atual), mas os espanhóis oferecem cerca da metade do valor.



O Real Madrid oferece o equivalente a R$ 624,3 milhões pelo jogador. O clube merengue gastou cerca de 103 milhões de euros (R$ 542,8 milhões) com a contratação do meia Jude Bellingham, e por isso está "limitado" para oferecer o valor solicitado pelo PSG. Mas as partes seguem conversando para chegar a um acordo. Nasser Al-Khelaïfi, dono do clube francês, já aceitou que perderá seu craque.

Em meio as negociações sobre o seu futuro, Kylian Mbappé planeja se apresentar normalmente para a próxima temporada e cumprir o seu último ano de contrato (até junho de 2024). O PSG, por sua vez, deu um ultimato ao jogador: renova até junho de 2025 ou será negociado. O craque francês nunca escondeu o desejo de jogar pelo Real Madrid, embora tenha recusado uma proposta em 2021 para renovar.

O PSG corre contra o tempo para vender Mbappé. Caso não chegue a um acordo com o Real Madrid, corre o risco de perder o craque francês de graça a partir de janeiro, quando ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O clube merengue é a preferência do jogador. O gigante espanhol, por sua vez, não descarta a possibilidade de esperá-lo para assinar sem custos, mas prioriza contratá-lo ainda em 2023.